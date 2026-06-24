イランとアメリカによる協議でレバノンでの戦闘終結を監視する対策チームが設置されたものの、イスラエルはレバノンで攻撃を続け、新たに2人が死亡しました。【映像】攻撃をうけたレバノンの様子イスラエル軍は23日、レバノン南部でテロリストを攻撃したと発表しました。親イラン武装組織ヒズボラが兵士に危害を加えることを許さないとしています。一方のヒズボラは、イスラエル軍が道路の復旧などをしていた民間人を標的