中国の李強首相は24日、国際会議で演説し、アメリカなどを念頭に自由貿易を推進する中国の姿勢を強調しました。中国の李強首相は24日、遼寧省大連市で開催されている世界経済フォーラム主催の国際会議「夏季ダボス会議」で演説しました。この中で李強首相は、アメリカなどを念頭に「単独主義や保護主義が台頭している状況下でも、中国は一貫して対外開放の積極的な拡大を堅持していた」と主張。63か国に対してゼロ関税政策を実施し