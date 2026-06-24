中国東北部の大連で、日系企業の日本人社員2人が先月から、中国当局に拘束されていることが分かりました。【映像】中国で先月から日本人が2人拘束される木原官房長官「（中国当局から）邦人1名を5月18日に『国家輸出入禁止貨物密輸罪』に抵触した容疑で拘束した旨の通報を」「別の邦人1名同25日に同容疑で拘束した旨の通報を」「それぞれ受けております」複数の政府関係者によりますと、拘束されているのは日本の大手電機メー