２４日午前９時半頃、青森市の八甲田山系で、７０歳代女性がクマに襲われたと１１０番があった。女性は山でタケノコ採りをしており、両脚にけがを負った。搬送時に意識はあり、命に別条はないとみられる。青森県警や消防によると、女性は３人で入山し、他の２人は無事だった。県警から情報提供を受けた県の防災ヘリコプターが女性を救助し、市内の病院に搬送した。