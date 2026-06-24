右肩の違和感でファーム調整していた巨人・山崎伊織投手（27）が24日、SUBARUとの3軍戦で実戦復帰した。6回から救援で登板し、1回1安打無失点で、最速151キロをマークした。先頭打者を投ゴロに仕留め、次打者には右前打されたが、その後は二ゴロ、左飛で7球を投じた。「体も不安なく投げられている。球数は少なかったですけど、感覚良く投げられたので、ここから頑張りたいです」と振り返った。昨季に3年連続2桁勝利の11勝を