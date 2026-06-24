アメリカのトランプ大統領はイランの核施設への査察について、「適切な時期に査察官が現地入りする」と述べました。【映像】イラン核施設の査察について述べるトランプ大統領トランプ大統領「適切な時期だ。急ぐ必要はないが、（IAEAの査察官は）適切な時期に現地入りするだろう」トランプ氏は23日、イランがIAEA＝国際原子力機関による核施設の査察を確約していると主張し、「適切な時期に査察官が現地入りする」と述べました