「うさぎの毛づくろいを18秒見るだけでストレスが消えるらしい臨床試験済※自分調べ」【18秒動画】お顔や耳の手入れは丁寧に…毛づくろいするうさぎこんなコメントとともに投稿された動画で入念に毛づくろいをしているのは、うさぎの「もか」くん。顔や耳を手入れしている姿を見ると、飼い主さんはストレスが消えるといいます。もかくんは「ネザーランドドワーフ」という小柄な体が特徴のうさぎで、そのフォルムはまるでぬいぐ