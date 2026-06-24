NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】割れた茶器のかけらを一心不乱に集める村重。その手は…6月21日に放送された第二十四回「軍師官兵衛！」では、有岡城が落城し、幽閉されていた官兵衛が秀吉と小一郎のもとへ帰還。別所長治を説き伏せ、播磨平定への道筋をつけるまでが描かれました。そのなかで大きな反響を呼んだのが、トータス松本さん演じる荒木村重と、山谷花純さん演じる妻・だしの運命です