7年超え全面刷新？2019年にデビューした現行型「MAZDA3（マツダ3）」は今年で7年目を迎え、次期型への関心が徐々に高まっています。そうしたなか、デジタルクリエイターTheottle氏が次期型をイメージしたCGを公開し、ユーザーから多くの反響が集まっています。マツダ3は、かつての「アクセラ」や「ファミリア」へと続く系譜を受け継ぐモデルで、現行型ではファストバックと4ドアセダンの2種類を展開しています。Cセグメントを