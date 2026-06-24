その名の通り”カエル顔”！ 1991年のモーターショーに出品されたEVスクーター1991年に開催された第29回東京モーターショーで、ヤマハは「FROG（フロッグ）」というコンセプトモデルを公開しました。FROGは、21世紀をひかえて都市問題や地球環境問題がクローズアップされた1991年に、近い将来の普及を見込んだ環境配慮型の電動コミューターとして開発されたEVスクーターです。【画像】超かっこいい！ これがヤマハのコンセプト