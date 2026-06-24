私（アイコ、40代）の母は7年前に亡くなり、父（ヒロシ、78歳）の1人暮らしが始まりました。塞ぎ込むようになった父を心配して私は遠方の実家に年2回ほど帰省していたのですが、父は私を親不孝だとなじってきたのです。私は父の言葉がどうしても許せず、そのまま3年ほど帰省しなくなりました。そして父は急死。葬儀で父の従姉妹（スガワラさん、70代）から「孤独死は嫌」と言われたのが心に残り、私は父への強い罪悪感に襲われまし