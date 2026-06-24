25日（木）に開幕するシグネチャーイベント「トラベラーズ選手権」の会場で、PGAツアーのブライアン・ロラップCEOが2028年から導入する新たな競技システムの概要を発表した。ツアーは「チャンピオンシップ・シリーズ」と「チャレンジャー・シリーズ」の二部制へ移行する。【写真】マキロイは二部制に疑問？「以前の方が良かったんじゃ…」トップ選手が戦う「チャンピオンシップ・シリーズ」は、2月から8月にかけて開催。メジャー大