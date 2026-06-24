『セブン-イレブンの日』発表会が24日、都内で開催された。【写真】発表会に登壇した阿久津知洋社長今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直