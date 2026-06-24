NPB(日本野球機構)は24日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第23回中間発表を行いました。パ・リーグでは前日発表から各部門トップに変動はなし。激戦の遊撃手部門は日本ハムの水野達稀選手が首位をキープしています。2位のロッテの友杉篤輝選手に1万3164票差で前日よりも約450票差を縮められています。抑え部門でトップのオリックス・マチャド投手も2位のロッテ・横山陸人投手に約2万1000票差と