フォークデュオ『あのねのね』のメンバーとして知られるタレントの原田伸郎さん（74）が、23日に自身のSNSを更新し、人工股関節の手術を受けたことを明かしました。原田さんは自身のインスタグラムで「もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とうとう人工股関節の手術を6月22日にいたしました」と報告。続けて「おかげ様で無事きれいにスッポンと入れてもらうことができました」と明かし、点滴を片手に立