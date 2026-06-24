詐欺などの疑いで逮捕・起訴された被告を取り調べで侮辱したなどとして、東京地裁が24日、元東京地検特捜部の検事を刑事裁判にかける決定を出したことが関係者への取材でわかりました。関係者によりますと、特別公務員暴行陵虐の罪で刑事裁判にかける決定を受けたのは、当時、東京地検特捜部で捜査を担当していた堀木博司検事（57）です。堀木検事は、詐欺などの罪で懲役11年の一審判決を受けた太陽光発電会社社長の生田尚之被告の