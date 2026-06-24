２月の衆院選（三重３区）で中道改革連合の前衆院議員岡田克也氏（７２）を破り、小選挙区で初めて当選した自民党衆院議員の石原正敬氏（５４）が読売新聞のインタビューに応じた。「まさか小選挙区で当選するとは思わなかった」と振り返り、激戦区での勝利を高市首相から称賛されたと明らかにした。（倉橋章）三重３区（四日市、桑名市など）は１９９６年の小選挙区制導入以降、岡田氏が連続１０回の当選を重ね、自民候補は小