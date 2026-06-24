「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）悪天候のため、午後３時に中止が発表された。初戦を落とした首位阪神は大竹、連勝を狙った３位ヤクルトは奥川が先発予定だった。阪神は今季早くも８度目の中止で、６月だけで５度目の中止。ヤクルトは２度目の中止となった。現在日本列島は台風７号、８号が週末にかけて接近する見込みで悪天候が予想されている。甲子園で試合が予定されている２５日も雨予報。２６日