STARTO ENTERTAINMENTが26日、Xのリーガル公式アカウントで「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」と題し、文書を発表した。その中で、24年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗（ひぼう）中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行ってきたが「当社タレントについて事実無根の情報が広く流布された記事の件では、警察による捜査が進められ、昨年末に書類送検されたとの報告を受けておりま