タムロンは6月24日、APS-Cミラーレス用の大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD」（Model B070）に、ニコンZマウント用とキヤノンRFマウント用の2種類を追加した。レンズ内手ぶれ補正機構も内蔵しており、すべてのカメラで手ぶれ補正が有効になる。希望小売価格は、ニコンZマウント用が166,100円、キヤノンRFマウント用が168,300円。発売はいずれも7月2日。ニコンZマウント用とキヤノンRFマウント用を追加したAPS