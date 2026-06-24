【女子旅プレス＝2026/06/24】埼玉県所沢市の西武園ゆうえんちでは、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とのコラボイベント「ゲゲゲのゆうえんち 其の弐」を、7月17日（金）〜9月13日（日）まで開催。2024年に好評を博したコラボの第2弾となり、映画でキャラクターデザインを担当した谷田部透湖氏による初の描き下ろしビジュアルが登場。オリジナルグッズやコラボフード、謎解きラリーなどの企画が目白押しだ。【写真】描き下ろしのコ