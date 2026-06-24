【モデルプレス＝2026/06/24】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが6月22日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手とそっくりな男性との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「二度見した」ミニワンピ姿で“夫にそっくりな男性”と2ショット◆渡辺リサ、白ミニワンピで「小園似とデート」渡辺は「小園似とデート」とつづり、写真を複数