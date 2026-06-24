午後1時55分ごろ、豊橋市で、人と名鉄の急行列車が衝突する事故があり、名鉄名古屋本線の豊橋～伊奈（上下）が運転を見合わせています。列車の乗員乗客にけがはないということです。 この事故で、共用区間のJR東海道線の豊橋～蒲郡（上下）と、JR飯田線の豊橋～豊川（上下）も運転を見合わせています。 JR東海によりますと、運転再開は午後３時半ごろの見込みです。