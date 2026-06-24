【モデルプレス＝2026/06/24】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）のKANON（カノン）が、6月24日発売の「anan」2501号（マガジンハウス）に登場。あわせて、STARGLOW公式SNSで誌面に掲載されているビジュアルが一部公開された。【写真】BMSG新グルメンバー「雰囲気全然違う」黒→金髪に劇的チェンジ◆KANON、鍛え上げられた腹筋＆ウエストライン披露公開されたカットでは、モード感漂うセットアップを纏