「判断の基準は“嫌じゃないか”どうか」「何事も一朝一夕ではどうにもならない」。世界を制した男の哲学は、驚くほどシンプルだった。濱口監督の作品で評価された俳優は？●関連記事【こちらも読む】事務所クビの東出昌大に「一周回って好き」の声…濱口監督作「ドライブ・マイ・カー」がきっかけに2021年公開の映画『ドライブ・マイ・カー』で第94回米アカデミー賞®国際長編映画賞を受賞するなど、映画ファンのみならず、