資料：香川県空撮 帝国データバンク高松支店が6月11日、生成AIに関する企業動向調査の結果を発表しました。 生成AIを「非常に活用」「やや活用」と答えた四国の企業の割合は30.0％で、全国（34.6％）を下回りました。4県別では、愛媛33.4％、香川30.2％、徳島27.6％、高知24.1％でした。 主な用途は、「文章の作成・要約・校正」が60.4％と多く、「企画立案時のアイデア出し（11.3％）」「情報収集（10.4％）」「