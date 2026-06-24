福岡県民なら誰もが知っている西日本鉄道（西鉄）は、福岡市から県南部の大牟田までを結ぶ、関東・関西圏以外では名鉄と並んで、九州唯一の「私鉄大手」である。県内で鉄道とバスの両方を広域展開し、年間輸送人員は1億人を超えている。しかし、西鉄には、もうひとつの顔がある。それが国際物流事業だ。自動車部品や半導体、電子部品など幅広い貨物を扱っている。【こちらも読む】南海電鉄「GRAN 天空」（なんば〜極楽橋）街