【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が、１次リーグ首位突破をかけて、スウェーデン戦（日本時間２６日午前８時キックオフ）で日本人初のＷ杯３戦連発を狙う。ボランチで先発した初戦オランダ戦（２△２）は味方のシュートにわずかに頭で触れる“鎌田の１ミリ”で劇的な同点弾を決め、第２戦チュニジア戦（４〇０）では約１年ぶりに左シャドー（１トップ後方）の起用に