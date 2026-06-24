「Creative XF1」ホワイトの使用イメージ クリエイティブメディアは、有線・無線の両方でハイレゾ認証を取得したHi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」を7月下旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は26,800円。カラーはブラックとホワイトを用意する。 ブラック ホワイト 音楽だけでなく、映像視聴やゲーム、クリエイティブワークなど、さまざまなシー