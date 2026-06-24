「ビッグダディ」の愛称で知られる林下清志さんが２４日、自身のブログを更新し、結婚を発表した。「御報告」と題し「本日は御休みです。三女が米を送ってくれるというのでそれを楽しみにしたり、婚姻届の到着を待つ日となります。結婚相手が決まったんですよ」と説明。「また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね。『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信