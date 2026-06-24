◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）パ・リーグ５位のロッテは、７回に代打・ポランコが右翼へ飛距離１３０メートルの豪快な２ランを放ち、１６イニングぶりに得点を奪った。前日２３日には二塁すら踏めずに北山に３安打完封勝利を許した打線は、この日も６回までは沈黙。１点を追う３回に先発左腕・加藤貴から先頭の安田がチーム初安打となる右前安打を放ったが、後続３人ががたった５球で３つのア