SNSで話題の鮭のレンジ調理。洗い物が少なく、火を使わないで作れることから、手軽にできるのがポイント高いですよね。しかもしっとりとジューシーにおいしくできるんです！そんなレンジ調理の鮭レシピを2つご紹介します。 ▼ポン酢とバターでさっぱりコク旨！「鮭の簡単ポン酢蒸し」 玉ねぎ、ネギ、きのこを耐熱の器に敷いて鮭を並べ、酒とポン酢をまわしかけてバターを少々のせてレンジで蒸すだけ。ポン酢のさっぱり感にバター