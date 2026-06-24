１９日、貴州省の鎮遠古城でレースを繰り広げるドラゴンボートチーム。（鎮遠＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽6月24日】中国の伝統的な節句、端午節を迎えた19日早朝、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州施秉（しへい）県中心部の㵲陽河（ぶようが）沿いは多くの見物客でにぎわっていた。橋の上に横たわった長さ108メートルの木製ドラゴンボートを、頭に赤い布を巻き、上半身裸になった1800人の男たちが