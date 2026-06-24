俳優の大森南朋（54）が24日、自身のインスタグラムを更新。親交のある俳優・光石研（64）との2ショット写真を披露した。大森は「昔、チンピラの先輩と後輩やってましたが今や警察で上司と部下です」と回想。三石とのオフショットを公開した。共演の多い2人は、2012年公開の映画「東京プレイボーイクラブ」（監督奥田庸介）の他、来月スタートするテレビ朝日の刑事ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2」（水曜後9