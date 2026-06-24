■これまでのあらすじ貸し農園の隣人が区画を守らず農作業することにモヤモヤしている妻。管理人に相談しても相手にされず、別の農園仲間からは「彼女にはあまり関わらない方がいいわよ」と忠告される。そしてキュウリを収穫する日、隣人が「それいただけないかしら？」と手を伸ばしてきて…。野菜の要求までもし出した三條さん…。なんだかどんどん厚かましくなってない？大切に育てたきゅうりとピーマンを、お世話になっているわ