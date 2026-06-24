モデルでタレントの森泉（43）が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅での一コマを披露した。森は「ポンちゃんと朝ごはん」とコメント。ナチュラルなロングヘアでリラックスした朝食風景を公開した。この投稿にフォロワーからは「自然体！」「ずっと良い女だわー」「なんか安心しているかのような幸せ感満載な絵ですね」「髪下ろすと、雰囲気かわりますね」「全部可愛い」「素敵な環境ですね」などの声が集まった。森は