ZOZOTOWNは、『トイ・ストーリー』のアートを使用したZOZOTOWN限定コレクション「『TOY STORY』COLLECTION」を、6月29日正午より販売する。【画像】555点限定！『トイ・ストーリー5』大集合Tシャツ7月3日公開のディズニー＆ピクサー最新映画『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターを集結させたアートを使用したTシャツ4型を、各555点限定で抽選販売。そのほか、ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーのラフスケッチと