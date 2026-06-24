タレントのタモリ（80）、京大の山中伸弥教授（63）、歌手のMISIA（47）が24日、都内でNHK科学番組「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？」（土曜後7・30、隔月放送）のMC発表会見に出席した。MISIAの新加入が発表された。昨年7月にスタートした、生命や科学の不思議を新たな視点でひもといていく番組で、次回放送は7月4日で「宇宙とは何か？」がテーマ。宇宙でやりたいことを聞かれると、タモリは「この年になって