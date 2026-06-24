元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）が23日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。「ダンス」について話した。永島は自身の幼少期について「本当に人見知りだったので、それを変えるべく母が少しでも人前に出られるようにって幼稚園のときにダンススクールに無理矢理行かされて始めたっていうのがきっかけです。もう嫌で嫌で仕方なくて1年に1回発表会とかもあって…」と