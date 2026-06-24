28年ぶりにFIFAワールドカップに出場しているノルウェー代表。攻撃陣を牽引し、世界最高峰のストライカーであるアーリング・ハーランド選手らが躍動し、グループステージ2連勝で決勝トーナメント進出を決めました。そしてその活躍は国内でも大きな盛り上がりに。ハーランド選手が日本時間24日に、自身のインスタグラムで、チームの勝利を喜ぶノルウェーの人々の様子をシェアしました。ハーランド選手が今回、インスタグラムのスト