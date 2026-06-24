ソフトバンクは２４日、石塚綜一郎捕手が下顎骨骨折と診断されたことを発表した。２３日の九回裏２死の打席で、オリックス・マチャドの速球が顔面に直撃する死球を受けて、担架で運ばれ救急車で搬送されていた。小久保監督も「まともに当たっている」と心配そうに語っていた。この日は球場には来ていない。石塚は１９日に今季初めて１軍昇格したばかり。４試合出場で１１打数４安打、打率．３６４、３打点とアピールしていた