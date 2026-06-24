ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街ＳＰ」が２３日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五がゲスト出演。熱海でグルメを満喫した。道中、村上は、日本テレビ系「月曜から夜ふかし」で共演するマツコ・デラックスが首の脊髄手術から復帰したことを述懐。「口は悪なってますね。（療養で）２カ月たまってたから。いろいろ。元気は元気です」と話した。さらに「