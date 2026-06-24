世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。6月23日（火）に放送された同番組では、定期的に話題になる“男女の奢り・奢られ問題”についてトークが展開された。そのなかで三谷紬アナウンサーが、“一方的に奢る”男性に対して持論を述べ…。【映像】テレ朝・三谷紬アナ、男性の“一方的な奢り”は「バカにされてる」と感じるワケ