秋田市の住宅地の側溝からひょっこり姿を現したアナグマとみられる動物の映像が投稿されました。映像は24日午前9時ごろ、秋田市八橋田五郎の住宅地で撮影されました。地上にいる1匹がしきりに側溝の中に頭を突っ込んでいましたが…もう1匹がひょっこり顔を出しました。「アナグマを見た！！」というタイトルで投稿した撮影者は、「排水口からのアナグマ出現にビックリです！！親子なのか、つがいなのか。なか良さそうにお話しして