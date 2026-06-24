6月24日、長崎ヴェルカは、秋田ノーザンハピネッツから退団した髙比良寛治、土屋アリスター時生の2名と、2026－27シーズンの選手契約に基本合意したことを発表した。土屋は2027－28シーズンまでの複数年契約となる。 長崎県出身で現在32歳の髙比良は、183センチ85キロのシューティングガード。芦屋大学卒業後、HOS実業団を経て鹿児島レブナイズでプロキャリ