Omoinotakeが、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を9月2日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：Omoinotake、日本武道館に立つ！音楽を諦めなかった14年の物語のその先――3人が鳴らす温もりの正体） 本作のCDには、アニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニング／エンディングテーマ「FLASHBULB」「花束」をはじめ、アニメ『薬屋のひ