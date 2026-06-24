VRアバター服飾ブランド「YOYOGI MORI」は、VRChat対応3Dモデル『CZR100_TARMAC ASSAULT』を6月25日に発売することを発表した。 【画像あり】体内にあるエンジンやカラーバリエーションを確認 本モデルは、イラストレーター兼デザイナーのAF_KUROが手がけるオリジナル同人企画『少女発動機 MOTORD CYBORG RUNNER』から登場する3Dアバター。同企画は、サイボーグ人口が爆発