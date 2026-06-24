今日も沢山食べたわね〜▶▶この作品を最初から読む東京・練馬区の庭付きの一軒家で暮らす、姫ばあちゃんとゴールデンレトリバーのナイト。甘えん坊なナイトは、姫ばあちゃんが大好き。耳が遠い姫ばあちゃんを気遣いながら、まるで家族のように寄り添い、見守り続けています。そんなふたりを温かく見守っているのは、ご近所の人たち。のんびりとした毎日のなかで、姫ばあちゃんとナイトは、出会う人の心まで優しく和ませ