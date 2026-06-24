キヤノンのミラーレスカメラ「EOS R6 V」の発売日が6月26日（金）に決定した。またRFマウントレンズ「RF20-50mm F4 L IS USM PZ」についても、同じく6月26日（金）に発売される。 EOS R6 Vは5月13日に発表されたモデル。主に動画撮影向けとする「EOS R V」シリーズに属する。同シリーズ最上位の位置づけで、35mmフルサイズセンサーを搭載。7K30pでのオープンゲート記録への対応などEOS R6