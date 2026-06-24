ツヴァイブリューダージャパンは、ドイツ発のフラッシュライトブランド「ZB-ツヴァイブリューダー」を2026年初夏から日本市場に本格参入する。長年にわたって培われた光学技術と堅牢な設計を融合したZB-ツヴァイブリューダーは、アウトドアからプロ用途まで対応する。●注目モデル「ZB6T」はコンパクトなのにプロ仕様ZB-ツヴァイブリューダーは、LEDフラッシュライト業界で実績を持つライナー・オポルカ氏と息子のトビアス・シ